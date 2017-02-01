Вашингтон, 1 февраля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. США стали добывать больше нефти на своей части Мексиканского залива. Как пишет агентство Bloomberg, впервые с 2010, когда произошла крупнейшая в истории страны экологическая аварии на платформе Deepwater Horizon, шельфовая добыча нефти в этом регионе достигла рекордных показателей.

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В ноябре 2016 года на американских скважинах в федеральных водах добыча составила 1,68 млн баррелей в сутки, что стало историческим максимумом с февраля 2010 года, свидетельствуют данные Управления энергетической информации министерства энергетики США. Издание также пишет, что уровень добычи на шельфе Мексиканского залива, часть которого принадлежит США, постепенно растет с 2013 года.

Сейчас положительным фактором для повышения производительности, и как следствие, увеличение поставок служит недавняя стабилизация цен на нефть. Причем, как отмечается, теперь поставки черного золота из этого региона могут превзойти даже рекордные показатели сентября 2009 года.

Вообще добывать нефть на шельфе, как правило, намного дороже, чем на других месторождениях. Однако директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боб Йогер считает, что при более высоких ценах на нефть шельфовое бурение становится все более приемлемым вариантом, несмотря на его дороговизну.

Напомним, что на нефтяной платформе Deepwater Horizon компании BP серьезный взрыв произошел в апреле 2010 года. Этот инцидент стал для страны крупнейшей экологической катастрофой за все время. Жертвами аварии стали 11 человек. Также в результате взрыва в воды Мексиканского залива попало около 5 млн баррелей сырой нефти. Причем утечку довольно долго не могли остановить. Сделать это удалось лишь к началу августа того же года.

Стоит отметить, что американские нефтяные компании стали наращивать добычу в акватории Мексиканского залива в течение нескольких последних лет. Учитывая, что на рынке в целом наблюдалась отнюдь не благоприятная ситуация из-за падения цен, это стало свидетельством устойчивости энергетического сектора США. Сокращения производства затронули континентальные сланцевые месторождения. Однако благодаря увеличению добычи вдоль побережья Луизианы и Техаса части удалось нивелировать сокращения сланцевой нефти.

В июне 2016 года The Wall Street Journal писало, что, по оценкам Минэнерго страны, к концу 2017 года морская добыча нефти США в Мексиканском заливе может установить новый рекорд и достичь 1,91 млн баррелей в день. Это на 24% больше, чем в 2015 года, когда добыча на шельфе составляла 1,54 млн баррелей в сутки. По прогнозам, к концу текущего года американцы могут побить рекорд по добыче на шельфе даже показатели 2009 года — 1,56 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в этом регионе растет, как анализировало WSJ, благодаря тому, что такие компании, как Freeport McMoRan Inc. и BP PLC получили разрешение на разработку целого ряда масштабных месторождений несколько лет назад, то есть до обвала цен на черное золото. Эти проекты начали приносить свои плоды летом и осенью 2016 года. Еще одна причина для роста нефтепроизводства связана с тем, что компании находят новые небольшие побочные нефтяные пласты. Из них можно добывать нефть дешевле, чем в принципе на шельфе, поскольку эти скважины можно связывать с существующими нефтяными платформами благодаря подводным нефтепроводам.

В то же время важно понимать, что рост добыче на части шельфа США в Мексиканском заливе может негативно сказаться на мировом рынке. Рост производства здесь угрожает тем, что избыток запасов нефти в хранилищах США, который ранее стал одной из основных причин падения цен на нефть, будет сохраняться и дальше. Как объяснял вице-президент IHS Energy Роджер Диван, проекты часто вступают в строй довольно быстро, и они оказываются мощнее, чем ожидалось.

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