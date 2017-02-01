Санкт-Петербург, 1 февраля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Официальное обращение Русской православной церкви с просьбой о передаче в ее распоряжение Исаакиевского собора пока не поступило в комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил глава комитета Александр Семчуков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM РПЦ

«Дорожная карта» по передаче Исаакиевского собора РПЦ была создана сотрудниками КИО на основании распоряжения губернатора города Георгия Полтавченко. Губернатора о передаче собора попросил лично глава РПЦ, патриарх Кирилл, сообщили ранее представители Церкви.

«Мы неоднократно выступали по этому вопросу (передачи Исаакиевского собора, — прим.ред.). У нас нет официального заявления. Есть официальное поручение губернатора. На сайте мы опубликовали наш внутренний документ, чтобы как-то осветить ситуацию. Пока изменений нет. Никакого официального документа не поступало. Будет создана рабочая группа, но больше ничего не происходит», — заверил Александр Семчуков.

Рабочая группа по решению вопросов передачи объекта в распоряжение РПЦ начнет работать на следующей неделе, сообщил Семчуков корреспонденту агентства.

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Ранее вице-губернатор Михаил Мокрецов проинформировал, что сейчас по поручению губернатора в городе готовятся «к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование религиозной организации Русской православной церкви (Московский патриархат)». «Работа ведется в соответствии с планом-графиком подготовки к передаче Исаакиевского собора, разработанным по поручению губернатора», — отметил Мокрецов.

План-график разработал КИО, а распоряжение Георгий Полтавченко отдал еще 30 декабря 2016 года. «Непосредственно процедура исполнения закона в отношении Исаакиевского собора будет инициирована после официального заявления», — пояснял вице-губернатор.

Оппоненты передачи собора церкви возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа Георгий Полтавченко уже распорядился готовиться к его выполнению. Это решение они попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.