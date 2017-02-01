Москва, 1 февраля, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли то, что в ее стенах звучала идея о пересмотре границ России и Казахстана, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«В Государственной думе никогда не звучала такая идея. Смею заверить, что ни в парламентских фракциях, ни профильных комитетах — по международным делам и делам СНГ — таких предложений не могло возникнуть. Для этого нет никаких оснований», — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он отметил, что в последние дни преимущественно украинские СМИ широко растиражировали высказывания члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Павла Шперова (ЛДПР), сделанные в ходе круглого стола в Госдуме 26 января, приписав ему территориальные претензии к Казахстану.

«Смею заверить, что никто не имел ввиду пересмотра границ России с Казахстаном», — заявил Слуцкий. По его словам, «цитата явно выдернута из контекста выступления и сопровождается собственными, явно «натянутым» выводами журналистов».

«Казахстан братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу», — заверил глава комитета Госдумы.

«Депутат Шперов ни в коей мере не имел ввиду вопроса пересмотра существующих границ в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией или приписанных территориальных претензий», — подчеркнул Слуцкий.

По данным УНИАН, Шперов якобы заявил, что «границы не вечны, и мы вернемся к границам государства российского, это будет в ближайшее время».