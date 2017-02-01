Тегеран, 1 февраля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Глава Минобороны Ирана Хоссейн Дегхан заявил, что Тегеран действительно провел испытания новой баллистической ракеты средней дальности, сообщает Reuters.

Hosein Velayati Иранские ракеты

Он уточнил, что эти испытания не нарушают никаких договоров, в том числе договор с международным альянсом о ядерной программе и резолюцию ООН.

Испытания прошли в соответствии с планами Ирана. «Мы не позволим иностранцам вмешиваться в дела нашей обороны», — заявил Дегхан.