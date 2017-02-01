Москва, 1 февраля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Москве выдан первый паспорт болельщика (FAN ID) Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Первому его обладателю Руслану Исаеву паспорт вручил экс-полузащитник сборной РФ по футболу Роман Широков, сообщает Р-Спорт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эмблема Кубка конфедераций

Вручение состоялось в районе метро «Павелецкая» — в центре выдачи. На церемонии присутствовали вице-премьер России Виталий Мутко, являющийся председателем оргкомитета «Россия-2018», и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Уточняется, что паспорт — пластиковая карточка с именем, фамилией и фотографией владельца — предусмотрен как основной инструментом системы идентификации футбольных болельщиков.

Напомним, FAN ID начали вручать сегодня во всех четырёх городах России, в которых с 17 июня по 2 июля пройдут соревнования Кубка конфедерации: в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге первым владельцем карточки стал Алексей Сидоркин. FAN ID ему выдал бывший вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев, сообщает Фонтанка.ру.

В церемонии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и народный артист РФ Василий Герелло.