Самара, 1 февраля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. С 1 марта в Самарской области работающим пенсионерам и жителям, получающим пенсию свыше 19 тыс. 500 рублей, отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Лишение льгот коснется 175 тыс. граждан. За такое решение сразу в двух чтениях проголосовало большинство депутатов регионального парламента, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Принятие документа позволит высвободить порядка 700−800 млн рублей бюджетных средств, которые будут перераспределены на оказание соцподдержки наиболее нуждающимся гражданам, заявили региональные власти.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», которым предусматривается приостановить выплату ЕДВ пенсионерам, осуществляющим трудовую деятельность, и пенсионерам получающим пенсию свыше 19 тыс. 500 рублей, вызвал ряд вопросов у депутатов Алексея Лескина, Михаила Матвеева, Геннадия Говоркова, Алексея Краснова, отметили в пресс-службе Самарской губернской думы.

«С учетом сегодняшней тяжелой экономической ситуации, в области не хватает средств в отношении тех граждан, которые явно нуждаются в соцподдержке. Поэтому необходимо было найти механизмы по перераспределению бюджетных средств, чтобы более эффективно оказывать помощь этим группам населения. Основа данного закона — принцип адресной поддержки и нуждаемости», — заявил председатель областного парламента Виктор Сазонов.

По его словам, в регионе «определен критерий нуждаемости — более 250% величины прожиточного минимума пенсионера, что составляет 19 тыс. 500 рублей, это один из самых высоких уровней критериев нуждаемости, среди других субъектов РФ (выше только в Татарии, где критерий нуждаемости равен 20 тыс.)».

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«По многочисленным просьбам, и в связи с умолчанием официальными СМИ, выкладываю видео сегодняшних дебатов депутатов фракции КПРФ с Правительством области по принятому сегодня Думой (9 депутатов против, остальные — за) закону, согласно которому около 160 тысяч работающих пенсионеров области и 19 тысяч неработающих с пенсией свыше 19,5 тыс. лишены ежемесячной денежной выплаты от 621 до 1119 руб. Выводы делайте сами», — прокомментировал в своем блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, выложив видео дебатов в губдуме (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ).

«В очередной раз партия власти в искаженной форме трактует для населения текст законов, принимаемых ими в стенах Самарской Губернской думы, ссылаясь на адресность и условия перераспределения компенсаций для ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», — прокомментировал ситуацию депутат фракции КПРФ в региональном парламенте Геннадий Говорков.

«По заверениям правительства, это проводится с целью экономии бюджетных средств, ранее выделяемых вышеназванным категориям граждан. В то же время безучетно тратятся денежные средства на фонд губернатора, содержание чиновничьего аппарата, профессиональных спортивных клубов. Руководство области, экономя на работающих пенсионерах, пытается выравнивать областной бюджет! Нам очень жаль, что партия власти единогласно поддержала очередные сокращения для 175 тыс. льготников нашей Самарской области», — подчеркнул депутат Говорков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по Самарской области в 2017 году сокращение расходов на государственное и муниципальное управление составит 2,8 млрд рублей, из правительственного автопарка будут проданы 34 автомобиля. Такие планы по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году объявили региональные власти.

Согласно официальной информации, в 2016 году расходы на содержание органов местного самоуправления Самары, включая районные администрации, составили более 1,6 млрд рублей, а на содержание учреждений, выполняющих управленческие функции, — почти 400 млн рублей. О том, в какую сумму обошлось содержание чиновничьего аппарата областного уровня, региональное руководство не афиширует.