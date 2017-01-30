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В Самарской области расходы на чиновничий аппарат сократят на 2,8 млрд руб

Экономика
В 2017 году администрация Самары должна урезать «аппетиты чиновников» на 400 млн рублей

Самара, 30 января 2017, 12:57 — REGNUM  В целом по Самарской области в 2017 году сокращение расходов на государственное и муниципальное управление составит 2,8 млрд рублей, из правительственного автопарка будут проданы 34 автомобиля. Такие планы по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году объявили региональные власти, сообщает ИА REGNUM.

В 2016 году расходы на содержание органов местного самоуправления Самары, включая районные администрации, составили более 1,6 млрд рублей, а на содержание учреждений, выполняющих управленческие функции, — почти 400 млн рублей. О том, в какую сумму обошлось содержание чиновничьего аппарата областного уровня, региональное руководство не афиширует.

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Об оптимизации управленческих расходов было заявлено 27 января на расширенном совещании в облправительстве, по итогам которого объявлено: в регионе принят целый ряд мер, направленных на сокращение расходов бюджета всех уровней. «Сэкономленные средства планируется направить на оказание адресной социальной поддержки наиболее нуждающимся категориям: многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Предлагаемый размер экономии расходов на государственное управление составит не менее 1 млрд рублей, заверили в облправительстве. Для этого будет сокращен фонд оплаты труда в областных органах власти на 10%; сокращены расходы на содержание региональных госучреждений на 15%; сокращены вакансии, а также — расходы на транспортное обеспечение (34 автомобиля из правительственного автопарка будут проданы).

Будет оптимизирована система органов исполнительной власти Самарской области. Например, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники будет присоединена к министерству сельского хозяйства и продовольствия. Будет ликвидировано Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

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Муниципалитеты должны представить планы по сокращению расходов уже до 6 февраля 2017 года. Сокращение на содержание муниципальных учреждений на 15% должно принести экономию в 700 млн рублей, пояснили в облправительстве.

Администрации Самары поставлена задача сократить расходы на муниципальное управление с 1,6 млрд до 1,2 млрд, а расходы на иные учреждения областного центра (без учреждений в сфере образования, культуры, спорта и МФЦ) должны снизится на 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года губернатор Самарской области Николая Меркушкин инициировал упразднение регионального Госфинконтроля под эгидой оптимизации управленческих расходов.

30 сентября 2016 года на пресс-конференции зампред правительства Самарской области — руководитель службы государственного финансового контроля Ольга Михеева констатировала, что за первое полугодие общий объем выявленных финансовых нарушений и подтверждённых бюджетных рисков составил 4 млрд рублей. В пользу областного бюджета обращены 1,9 млрд рублей.

Ольга Михеева озвучила результаты за первое полугодие 2016 года контроля в сфере закупок. Объем проверенных средств составил 16,3 млрд рублей, объем выявленных финансовых нарушений — 180,4 млн, объем обращенных в пользу бюджетов 49,5 млн. В качестве основных нарушений отмечены завышение стоимости (неправильное применение нормативов и расценок), необоснованный объем работ, внесение в план график новых закупок обычного характера под предлогом «непредвиденных обстоятельств», планирование закупок на квартал вместо годового, а также изменение условий контрактов.

По итогам работы Госфинконтроля за 4,5 года (с 2012-го) объем проверенных средств составил 443,2 млрд рублей, объем выявленных финансовых нарушений — 29,2 млрд, объем обращенных средств в пользу бюджетов 16,1 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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