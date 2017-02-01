Москва, 1 февраля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России по итогам общероссийского конкурса утвердил оформление банкнот номиналами 200 и 2 000 рублей, которые поступят в обращение в конце текущего года. Об этом сообщается в среду, 1 февраля, на сайте регулятора.

Andrey Velichko Памятник затопленным кораблям в Севастополе

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, — говорится в сообщении. — На банкноте номиналом 2 тыс. рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области».

Конкурс по выбору символов для новых банкнот, дизайн которых пока не представлен, проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5 тыс. номинантов — достопримечательностей из 1113 городов РФ.

Итоги конкурса были объявлены 7 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 г. Центробанк РФ выпустил в обращение 20 млн банкнот, посвященных Крыму и Севастополю, номиналом 100 рублей.

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