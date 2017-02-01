Таллин, 1 февраля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. 31 января в Таллине премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение по Rail Balticа, гарантировав таким образом участие стран в крупнейшем региональном железнодорожном проекте. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на подписавшего документ от страны главу Кабинета министров и председателя левой Центристской партии Юри Ратаса.

15min.lt Строительство железной дороги

По его словам, новое соглашение должно стать фундаментом более активного сотрудничества трех стран в сферах экономики и безопасности. Ратас подчеркнул, что данное соглашения является также «сильным посылом всему миру о единстве и сотрудничестве в Прибалтийском регионе».

Ратас заявил, что Rail Baltic создаст в экономическом смысле единое региональное целое и прочно соединит Прибалтику с Центральной Европой и внутренним рынком Европейского союза. «Мы говорим не только об активизации предпринимательства, туризма и грузоперевозок, это также надежная двойная гарантия нашей общей безопасности», — подчеркнул он.

Соглашение о железнодорожном сообщении Rail Balticа помимо Ратаса подписали премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Оно устанавливает принципы развития проекта: маршрут, сроки, технические вопросы, условия финансирования и вопросы собственности. Дальнейшая ратификация соглашения в парламентах трех стран обеспечит жизнеспособность проекта с длительным сроком развития и эксплуатации, а также даст девелоперам, связанным с проектом партнерам и инвесторам правовую и экономическую уверенность.