Москва, 1 февраля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Страховые компании в январе 2017 года заключили почти 190 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По данным РСА, это 60% от общего числа таких договоров, заключенных за весь 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

В среднем в неделю в России заключается 800 тыс. договоров ОСАГО. Таким образом, доля е-ОСАГО в среднем в январе составила почти 6%, у отдельных компаний этот показатель существенно выше, сообщил президент Юргенс.

Регионами-лидерами по продажам е-ОСАГО являются: Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область, Москва. То есть регионы, где наблюдались проблемы с заключением договоров с автовладельцами.

В РСА призвали автовладельцев при заключении электронного полиса ОСАГО использовать исключительно официальные сайты страховых компаний. «В СМИ появляются сообщения о том, что граждане столкнулись с мошенниками, поэтому призываем покупать е-полисы исключительно на официальных сайтах страховых компаний», — сказал Юргенс.