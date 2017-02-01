Краснодар, 1 февраля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Новые обломки разбившегося в Чёрном море самолёта Ту-154 Минобороны обнаружили водолазы в ходе поисковых работ. Со дна моря подняты 78 обломков самолёта и семь фрагментов тел погибших. Эти сведения сообщил источник в силовых структурах, передаёт RT.

Ту-154

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 января водолазы обнаружили и подняли со дна Чёрного моря 38 обломков Ту-154. В течение суток водолазы погружались в воду восемь раз.

Напомним, крушение самолёта Ту-154 произошло 25 декабря. Самолёт летел из Москвы в Сирию и осуществил дозаправку в Адлере (Сочи).

Практически сразу после взлёта (через 70 секунд) самолёт упал в Чёрное море. Погибли все находившиеся на его борту люди: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Ведётся расследование, в котором принимает участие Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Окончательная версия причин авиакатастрофы пока не названа.