Хабаровск, 1 февраля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края называют решение правительства о повышении пенсионного возраста «безответственностью властей» и гадают, коснется ли данное решение пенсий северян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Hans Снежное поле

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Появившееся в СМИ сообщение о том, что правительство России приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста в РФ, вызвало резко негативную оценку у многих жителей Хабаровского края — как обычных граждан, так и общественных деятелей.

«Фракция ЛДПР изначально категорически против этого нововведения. Особенно, если речь пойдет о северянах и дальневосточниках. Это просто недопустимо», — сказала депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова.

«Мы, конечно, постараемся дожить до пенсии, даже назло кабмину. Но давайте будем реалистами. Еще в бытность нынешнего премьера Медведева президентом, говорили о среднем возрасте жизни дальневосточника в 59 лет. На прошедшей в октябре в Хабаровске демографической конференции цифры прозвучали пугающие. В ДФО самая низкая по стране продолжительность жизни, самая высокая по стране смертность от инфекционных и паразитарных болезней. По продолжительности жизни ДФО находится на уровне самых бедных африканских стран. Примерно 30% жителей трудоспособного возраста не охвачены никакой экономической статистикой. Это люди, которые работают без какого-либо оформления. И вовсе не потому, что они какие-то незаконопослушные. Нет. Они просто не могут найти «белую» работу. В пример могу привести себя. После увольнения из армии, четверть века назад, я работал в различных краевых СМИ. И почти везде — «по-черному». Почти во всех СМИ такая система, почти везде «черные» зарплаты. И не я один такой. И не только в журналистике — такая ситуация в очень многих сферах экономики, особенно в небольших предприятиях. Получается, если дальневосточников лишат еще и пенсий, особенно северян, вместо того, чтобы сначала создать нормальные экономические условия, это ни к чему хорошему не приведет. Регион превратится в пустыню. Многих до сих пор здесь держит возможность получить северную пенсию, особенно, если речь идет о районах Крайнего Севера и приравненных к ним», — поделился своим мнением известный хабаровский журналист Андрей Мирмович.

О том, что негативная ситуация в предпринимательской среде ДФО нарастает, говорят не только журналисты.

«Тень» в бизнесе медленно, но верно увеличивается. «Белый» бизнес все больше становится «серым» или просто завершается, а его руководители уходят в чиновники, переезжают в Таиланд или в Макао. Сокращение числа «белых» предприятий приводит к росту нагрузки на оставшихся. Ведь задачи региональных властей никто не сокращал. Это дает новый толчок к движению в «тень», написал в своем очерке «О росте серости и дефиците белизны» хабаровский политолог, профессор Леонид Бляхер на портале «Восток России».

«Формы занятости самые разные. Кто-то работает на себя. Кто-то работает на близкого или удаленного заказчика. Важно, что все это происходит в «тени» и не видно государству. В какой-то момент государство обнаруживает не то, чтобы саму тень, но некоторое неотчетливое понимание того, что в реальности все как-то не так, как на самом деле. И, как всякое государство, бросается на поиск тех, кто ускользнул от всевидящего ока. Но доходы самих «теневиков» весьма несущественны. В результате «доходы» государства от деятельности проверяющих, оказываются намного меньше, чем расходы на их зарплату. Это существенно снижает мотивацию самих контролеров. А «тень» разрастается. Пока это далеко еще не вся реальность. Ведь зарплаты выплачиваются (правда, опять появилось давно забытое слово «задержки»). Какие-то проекты пока реализуются. Но тенденция движения в тень уже вполне ощутима», — считает Леонид Бляхер.

Если северяне и дальневосточники, даже имея свои северные льготы, уходят в тень и покидают регион, не приведет ли повышение пенсионного возраста к тому, что последняя причина оставаться в суровых климатических условиях просто исчезнет? Северная пенсия и без того уже мало кого удерживает в самом проблемном с точки зрения демографии регионе РФ. Но работники крупных предприятий — портов, заводов все-же считают это весомым аргументом в пользу жизни на Дальнем Востоке. Если пенсионный возраст повысят — какой смысл оставаться? Порты и заводы есть и в регионах с более теплым климатом.

«Не имеет права правительство трогать северян! Сегодня большинство пенсионеров подрабатывают. Просто потому, что пенсии этой не хватает ни на что. Масло в магазине 800 рублей, мясо 450. Медицина вся платная, что бы там не рассказывали про ОМС. Я считаю, что прожив всю жизнь в холоде, человек имеет другие права, нежели житель Сочи, имеет право на оплаченный проезд в отпуск, на пенсию в 50 лет. Я все-таки надеюсь на благоразумие правительства», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM жительница Ванино Татьяна Литовченко.

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ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что в 2017 году повышать пенсионный возраст в России не будут. Между тем, некоторые СМИ, со ссылками на правительственные источники, сообщают, что ту часть пенсионной реформы, которая касается непосредственно повышения пенсионного возраста, обнародуют в 2018 году, после президентских выборов. Пока не ясно, затронет ли повышение пенсионного возраста жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.