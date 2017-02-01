Аддис-Абеба, 1 февраля, 2017, 03:31 — ИА Регнум. На саммите Африканского союза в Аддис-Абебе принята стратегия, которая подразумевает выход стран-членов континентальной организации из Международного уголовного суда (МУС), передает Associated Press 1 февраля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Танцующий народ — пигмеи

Резолюция, принятая Африканским союзом, рекомендует странам «укрепить свои собственные судебные механизмы и расширить юрисдикцию Африканского суда».

По словам участников обсуждения, лидеры африканских стран сошлись во мнении, что МУС, в юрисдикции которого находятся случаи геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, «предвзят» в отношении Африки.

Сообщается, что из состава МУС уже самостоятельно вышли многие страны Африки, в конце прошлого года о своем выходе объявили Южноафриканская республика, Бурунди и Гамбия.