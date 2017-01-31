Вашингтон, 1 февраля, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Китайские военные провели лётные испытания новой ракеты дальнего радиуса действия DF-5C с 10 боеголовками. Об этом сообщает американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой чиновников Пентагона.

Китай

Как утверждается, запуск ракеты был осуществлён в январе с космодрома Тайюань в Центральном Китае. Удара был нанесён по пустыне на западе страны. Других подробностей об испытании не приводится.

Издание отмечает, что испытание такой ракеты может свидетельствовать о существенном увеличении Китаем количества боеголовок. Ранее арсенал вооружённых сил страны оценивался в 250 единиц.

Авторы материала отмечают, что это может дать повод США для расконсервации своих ядерных боеголовок на основании возможной ядерной угрозы со стороны КНР, а также с учётом осложнения двусторонних отношений.

Отметим, что о разработке Китаем ракет с разделяющейся головной частью в Пентагоне уже заявляли ранее. В частности, в последнем ежегодном докладе военного ведомства США указывалось, что КНР продолжает совершенствовать свои ядерные силы, создаёт мобильные ракетные комплексы и развивает ракеты шахтного базирования.