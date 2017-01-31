Новороссийск, Краснодарский край, 1 февраля, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Первые платные парковки в городе Новороссийске Краснодарского края появится уже в мае. Их организуют на Привокзальной площади и на улице Новороссийской Республики, от улицы Советов до улицы Губернского. Такую информации озвучил начальник городского управления транспорта и связи Виктор Косачёв. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 1 февраля, всего планируется создать до 3 тысяч платных парковочных мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Созданием платного парковочного пространства в Новороссийске занимается краевой инвестор. Отслеживать количество свободных мест на стоянках, а также их расположение водители смогут с помощью интернет-программы. В настоящее время она уже разрабатывается. Оплатить услуги парковки можно будет как наличными, так и банковскими картами.

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Парковки у больниц Краснодара — квест по поиску свободного места

Система платных парковок, которая уже зарекомендовала себя в двух российских столицах, а также в Краснодаре и других крупных мегаполисах, по мнению местных властей, станет спасением и для Новороссийска.

В городе-герое уже разработана нормативно-правовая база для организации парковочного пространства. На улице Новороссийской Республики выделен и поставлен на кадастровый учёт земельный участок под стоянку. На подходе закрепление статуса назначения ещё за четырьмя территориями.

Как сообщало ИА REGNUM, система платных парковок активно развивается в Краснодаре. На сегодня в кубанской столице действуют 155 платных муниципальных парковок вместимостью 5935 машиномест. Всего в рамках заключенного с компаний ООО «Городские парковки» инвестиционного соглашения в конечном итоге будет создано 194 платных муниципальных парковок на 8 тыс. машино-мест.