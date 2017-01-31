Москва, 31 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Два сотрудника Федеральной службы безопасности, ранее задержанные по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай», передавали секретную информацию агентам Центрального разведывательного управления США, сообщает «Лайф» со ссылкой на неофициальные источники.

Пая Йованович. Предатель

Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в нарушении присяги и сотрудничестве с ЦРУ, сообщили неназванные источники в спецслужбах.

Кроме того, сообщается, что всего по данному делу арестованы четыре человека, еще восемь человек проходят по нему, как соучастники. Их статус может быть изменен на статус свидетелей.

Источник отметил, что кибератаки с целью вымогательства денег у бизнесменов и госслужащих и сотрудничество с ЦРУ задержанные совмещали, не пересекая одно с другим.

Напомним, при обыске у заместителя руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который уже считается куратором хакерской группы «Шалтай-Болтай», было обнаружено почти $12 млн наличными.

Члены хакерской группировки вымогали крупные суммы денег у бизнесменов и госчиновников, угрожая распространением личных данных из их взломанной электронной почты.