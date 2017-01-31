Москва, 31 января, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Система «Платон» обнулила транспортный налог для российских грузоперевозчиков. Более 214 тыс. российских владельцев 12-тонных большегрузов, которые зарегистрированы в системе «Платон», впервые используют право вычета из транспортного налога за 2016 год.

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Предприниматели фактически освобождаются от транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за использование федеральных трасс превышает или равна ему. Такую льготу для перевозчиков в июле 2016 года утвердил президент России Владимир Путин.

К 1 февраля все сведения о платежах по каждому зарегистрированному транспортному средству, перечисленных в федеральный бюджет по итогам 2016 года, оператор системы «Платон» предоставил в Федеральную налоговую службу.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, регионы России получили компенсацию выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии с количеством местных 12-тонников, зарегистрированных в системе «Платон». Правительство РФ распределило между 83 субъектами страны средства за счет сборов от системы в размере 8,7 млрд рублей.