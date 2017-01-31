Астана, 31 января, 2017, 16:04 — ИА Регнум. О сокращении числа работников на крупных и средних предприятиях Казахстана сообщает сегодня, 31 января, Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

По данным ведомства, в четвертом квартале 2016 года предприятия потеряли больше работников, чем приняли на работу. Разница составила 15 100 человек.

«В четвертом квартале 2016 года на крупные и средние предприятия и организации принято 177,5 тысяч человек, выбыло по различным причинам 192,6 тысяч человек. Среди выбывших работников уволившиеся по причинам текучести составляют 76%, в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия — 2,1% (4044 человека — ИА REGNUM ), по другим причинам — 21,9%», — говорится в сообщении.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в комитете, под «причинами текучести» надо понимать увольнения по собственному желанию или по причине нарушения трудовой дисциплины.

Также статистический комитет информирует о росте средней заработной платы. По данным ведомства, в четвертом квартале 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 154632 тенге (около 28,5 тысячи рублей).

Напомним, в сентябре 2016 года показатель составил 143,6 тысяч тенге (28720 рублей).

При этом безработица является главной фобией для почти половины населения Казахстана.

Как сообщила социолог Ольга Симакова на основе многолетних исследований Центра социально-политических исследований «Стратегия», занятость и трудоустройство были и остаются одними из главных ценностей для граждан.

«Здесь мы опять же опираемся на статистические данные, по которым видим, что у нас больше половины населения экономически активно, подавляющее большинство — занятое население. Важно отметить такой показатель: «43% казахстанцев сказали, что наличие работы влияет на уровень их удовлетворенности жизнью». Это очень важный фактор — есть у человека работа или нет. 41,5% казахстанцев боятся больше всего стать безработными. Был задан вопрос о том, чего люди больше всего боятся в своей жизни — так вот этот показатель занял первое место среди фобий населения», — отметила социолог.