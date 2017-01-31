Астана, 31 января, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Казахстане есть объективные причины, по которым вопрос чрезмерной долларизации экономики актуализируется с определенной периодичностью. Об этом говорится в экономическом обозрении, опубликованном на сайте Национального банка сегодня, 31 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

ИА REGNUM приводит текст статьи полностью.

Причины возникновения и меры по снижению уровня долларизации экономики Казахстана

Экономика Казахстана не избежала долларизации, свойственной странам с переходной экономикой и развивающимся странам. В мировой практике принято определение долларизации, как использование долларов США и/или другой конвертируемой валюты во внутреннем денежном обращении. Долларизация подразделяется на финансовую — долларизация финансовых контрактов (кредиты, депозиты и пр.), реальную — номинирование в иностранной валюте цен и заработной платы, и на валютное замещение — использование иностранной наличной валюты вместо национальной при проведении расчетов.

В Казахстане иностранная валюта, в основном доллар США, обращаясь в различных сферах экономики, в той или иной мере выполняет функции национальных денег, приводя к долларизации страны, выступая в качестве средства накопления, меры стоимости и платежного средства. Из-за присутствия значительной доли депозитов в иностранной валюте, в Казахстане наблюдается долларизация депозитного и кредитного рынков, то есть финансовая долларизация. К примеру, среднее значение доли депозитов в иностранной валюте к общему объему депозитов за период с декабря 1997 года по декабрь 2016 года составило 44,0%. За данный период минимальное значение уровня долларизации депозитов было отмечено в декабре 1997 года — 23,2%, а максимальное в январе 2016 года — 69,9%. Среднее значение доли кредитов в иностранной валюте к общему объему кредитов за период с декабря 1997 года по декабрь 2016 года составило 45,7%. Минимальный уровень долларизации кредитов отмечался в июле 2015 года — 23,3%, а максимальный в январе 2002 года — 71,9% .

Наличная иностранная валюта негласно выполняет в Казахстане и функцию средства платежа, то есть наблюдаются признаки валютного замещения. Основными сферами обращения наличной иностранной валюты в Казахстане являются крупные приобретения (жилье на вторичном рынке, бывшие в употреблении автомобили, туризм). Данные приобретения невозможно контролировать, поскольку их непосредственными участниками являются только стороны по сделке, расчет осуществляется наличной иностранной валютой, при этом в документах по таким сделкам указывается сумма в тенге.

В Казахстане, до введения запрета в 2016 году, доллар США выполнял в некоторых случаях функцию меры стоимости, несмотря на то, что единственным законным средством платежа является тенге. Доллар США или условная единица (у.е.) использовался в качестве меры стоимости при указании цен на рынке недвижимости, автомобильном рынке, а также использовался туристическими фирмами, рекламными агентствами, предлагающими импортные услуги и товары.

Как свидетельствует мировой опыт, основные причины возникновения долларизации обычно заключаются в следующем:

— макроэкономическая нестабильность, которая выражается в высоких колебаниях реальных процентных ставок и инфляции;

— структурные экономические проблемы. Например, экспортно-ориентированные страны подвержены колебаниям цен на основные экспортные товары. В свою очередь, внешние шоки, отражающиеся на национальной валюте, ведут к тому, что экономические субъекты начинают отдавать предпочтение иностранной валюте как средству сбережения.

Неразвитый обрабатывающий сектор также ведет к тому, что спрос на иностранные товары широкого потребления отражается на валютных предпочтениях субъектов экономики.

Первыми причинами роста долларизации в Казахстане в начале 90-х годов стали: разрыв экономических связей; значительный спад производства; высокая нестабильность обменного курса и инфляции. В дальнейшем влияние на уровень долларизации оказал финансовый кризис в 1998 году в странах Юго-Восточной Азии и России, а в последующем, глобальный финансово-экономический кризис в 2007—2009 годах.

Другим источником долларизации является неравномерно развитая структура экономики Казахстана, ориентированная в основном на экспорт углеводородного сырья. В январе-ноябре 2016 года в структуре экспорта доля топливно-энергетических товаров составила 60,8%. В объеме внешнеторгового оборота доля экспорта занимает 59,2%, а доля импорта 40,8%, что обуславливает значительный приток валюты в страну, поступающий от экспорта, в то время как высокая доля импорта формирует устойчивую потребность в иностранной валюте.

Всплески уровня долларизации также можно наблюдать после корректировок обменного курса тенге, проведенных в 1999, 2009 и в 2014 годах. Это, в первую очередь, объясняется особенностью статистической отчетности, которая ведется в тенге с пересчетом валютной части депозитов и кредитов по курсу, то есть рост финансовой долларизации обусловлен, в том числе и переоценкой из-за ослабления курса тенге. При этом, как показывает опыт прежних лет, после роста долларизации, вызванного разовыми корректировками обменного курса, как правило, наступает «затухание» данного процесса.

Однако после корректировки обменного курса в феврале 2014 года, устойчивого процесса дедолларизации депозитов не произошло ввиду влияния внешних шоков на экономику Казахстана (ослабление российского рубля, геополитическая нестабильность, снижение цен на нефть). Уровень долларизации депозитов вырос с 37,4% в декабре 2013 года до 55,5% в декабре 2014 года, затем незначительно снизился к концу первого полугодия 2015 года до 50,3% и возрос в августе 2015 года до 59,2%.

Следующий этап роста долларизации был обусловлен решением, принятым Правительством и Национальным Банком, о переходе с 20 августа 2015 года к режиму свободно плавающего обменного курса тенге, что привело к значительному ослаблению тенге. Данное решение было принято в связи с нарастанием внешних шоков, имеющих долгосрочный характер, таких как значительное падение цен на нефть и другие сырьевые товары и ослабление национальных валют стран-основных торговых партнеров Казахстана.

Высокий уровень долларизации несет в себе проблемы, связанные со снижением эффективности денежно-кредитной и курсовой политики, поскольку Национальный Банк не обладает действенными рычагами по управлению и контролю над иностранной валютой, циркулирующей в экономике страны в наличной форме. Также увеличиваются риски финансовой системы, такие как кредитный риск, валютный риск, риск неплатежеспособности заемщиков и потери ликвидности.

Естественно, проблема роста уровня долларизации не могла остаться без внимания Национального Банка, в связи с чем в 2015 году были предприняты следующие меры:

1. Увеличение гарантируемой вкладчикам — физическим лицам суммы выплаты по депозитам в национальной валюте с 5 млн тенге до 10 млн тенге (с примерно 921 тысячи рублей до 1,8 млн рублей — ИА REGNUM ).

2. Снижение максимального размера рекомендуемой ставки вознаграждения по гарантируемым депозитам населения в иностранной валюте с 4% до 3% годовых.

3. Установлены дополнительные требования к осуществлению деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, в частности, был введен запрет на изменение установленных курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время, а также в выходные дни.

4. Для предотвращения оттока депозитов после перехода к свободно плавающему обменному курсу Национальным Банком был разработан механизм компенсации курсовой разницы по депозитам физических лиц, открытым в национальной валюте (тенге) и не превышающим размера в один миллион тенге (около 184 тысяч рублей). В октябре, ноябре и декабре 2016 года Национальный Банк в рамках реализации данного механизма тремя траншами выплатил общую сумму компенсации по вкладам в размере 53,8 млрд тенге (9,9 млрд рублей), завершив тем самым процедуру выплат компенсации.

5. Введен запрет на предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим дохода в данной валюте в течение шести месяцев.

Вводятся меры по дестимулированию банков в отношении выдачи займов в иностранной валюте путем необходимости формирования дополнительного капитала.

С 1 января 2016 года увеличено взвешивание по кредитному риску со 100% до 200% для вновь выдаваемых займов в иностранной валюте с первоначальным сроком более 1 года заемщикам, не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика.

Со 2 февраля 2016 года в Казахстане вступили в силу новые Правила осуществления электронной торговли, подготовленные Министерством национальной экономики. Согласно данным правилам, компания-посредник в электронной торговле обеспечивает установление цен на товары исключительно в национальной валюте. Таким образом, подавая объявление о продаже автомобилей, недвижимости и других товаров, продавцам необходимо указывать стоимость не в долларах США или другой иностранной валюте, а только в тенге.

Что касается депозитов населения, то с 1 февраля 2016 года АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» увеличил максимальный размер рекомендуемой ставки вознаграждения по гарантируемым депозитам населения в национальной валюте с 10% до 14%, а по депозитам в иностранной валюте снизил с 3% до 2% годовых. Также в конце 2016 года Министерством национальной экономики в целях поддержания курса на дедолларизацию подготовлен законопроект, которым будет введено требование об указании только в национальной валюте стоимости продукта, реализуемого на территории Республики Казахстан, в том числе в рекламе.

Данный комплекс мер, направленный на дедолларизацию экономики, продемонстрировал достаточно хорошие результаты. Так, уровень долларизации депозитов снизился с 69,0% в декабре 2015 года до 54,6% в декабре 2016 года. При этом объем депозитов резидентов в депозитных организациях по состоянию на 1 января 2017 года составил 18,2 трлн. тенге (3,3 трлн рублей), увеличившись на 13,7% с начала 2016 года.

Депозиты в национальной валюте за 2016 год выросли на 66,4% до 8,2 трлн. тенге (1,5 трлн рублей), в иностранной валюте — снизились на 9,9% до 9,9 трлн. тенге (1,8 трлн рублей). Депозиты населения (с учетом счетов нерезидентов) увеличились на 15,0% до 7,9 трлн. тенге (1,4 трлн рублей). Депозиты в национальной валюте увеличились на 108,6%, в иностранной валюте — снизились на 9,7%. Уровень долларизации депозитов населения снизился с 79,2% до 62,2%.

Уровень долларизации кредитов в 2016 году остался снизился с 33,7% до 32,6%.

Общий объем кредитования банками экономики с начала 2016 года повысился на 1,5% до 12,9 трлн. тенге (2,4 трлн рублей). Кредиты в национальной валюте увеличились на 3,2% до 8,7 трлн. тенге (1,6 трлн рублей), в иностранной валюте снизились на 1,9% до 4,2 трлн. тенге (773 млрд рублей).

Реакция субъектов экономики Казахстана на ослабление обменного курса тенге

Переход к режиму свободно плавающего обменного курса тенге снизил девальвационные ожидания в Казахстане. Так, в 2016 году объем торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE), включая операции валютного свопа, составил 36,1 трлн. тенге — эквивалент 104,9 млрд. долларов США (6,6 трлн рублей) и снизился относительно 2015 года на 45,4% (на 66,5% в долларовом выражении).

Также значительно сократились объемы нетто операций по продаже наличной иностранной валюты обменными пунктами. За 2016 год объемы нетто продажи наличных долларов США снизились в 5,7 раза по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, объемы нетто продаж наличных евро сократились в 1,6 раза, российского рубля — уменьшились в 2,0 раза.

Ослабление национальной валюты в рамках режима свободно плавающего обменного курса также имело положительные моменты в части абсорбирования внешних шоков.

За последние два года экономика Казахстана, как и экономики ряда других стран — экспортеров сырьевых ресурсов, испытала значительный шок от падения цены на нефть, снижения спроса на энергоресурсы, уменьшения экспортных доходов и обесценения национальной валюты. Только за 2016 год средняя стоимость нефти марки Brent снизилась на 15,9%, составив 44,0 доллара США за баррель (в 2015 году — 52,4 доллара США). В результате, за январь-ноябрь 2016 года внешнеторговый оборот Казахстана снизился на 21,5% до 55,3 млрд. долларов США (экспорт снизился на 22,2%, импорт — на 20,1%).

В Казахстане основной вклад в промышленное производство вносит добыча сырой нефти и природного газа, доля которой в 2016 году составила 39,5%. За 2016 год индекс физического объема добычи сырой нефти и природного газа снизился на 1,7%, что привело к сокращению промышленного производства на 1,1%. Вместе с тем, в денежном выражении объемы промышленности выросли за 2016 год на 26,8% или на 3,9 трлн. тенге (718 млрд рублей), в том числе горнодобывающая промышленность увеличилась на 24,7%, обрабатывающая — выросла на 34,0%, что было обусловлено ослаблением обменного курса тенге.

Адаптацию экономики к плавающему курсу подтверждают и данные мониторинга предприятий, проводимого Национальным Банком. На протяжении более 15 лет Национальный Банк проводит ежеквартальные опросы предприятий реального сектора экономики для получения оперативной информации о текущей ситуации в отраслях и ожиданиях руководителей. Результаты опроса предприятий по итогам 3 квартала 2016 — года подтверждают тенденцию к снижению негативного влияния изменения обменного курса тенге к иностранным валютам, наметившуюся в предыдущие два квартала 2016 года. Так, по данным опроса в 3 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2016 года доли респондентов, испытавших негативное влияние от изменения номинального обменного курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, сократились на 5,7%, 4,6% и 5,0% соответственно.

Вместе с тем увеличилось число предприятий, на деятельность которых изменение обменного курса не повлияло, что, в свою очередь, связано с относительной стабильностью номинального обменного курса тенге в третьем квартале 2016 года. Данные показатели опроса могут свидетельствовать об уменьшении негативного шока на деятельность предприятий реального сектора, вызванного переходом к режиму свободно плавающего обменного курса тенге в рамках перехода к инфляционному таргетированию в августе 2015 года, и о постепенной адаптации субъектов реальной экономики к новым экономическим реалиям.

Автор: Осипов И.В. — заместитель начальника управления макроэкономического прогнозирования и мониторинга Департамента исследований и статистики Национального банка Казахстана.

Как уже сообщало ИА REGNUM , Нацбанк периодически докладывает об успехах мер по дедолларизации экономики. В частности, 26 января регулятор сообщил о том, что в декабре 2016 года спрос на доллары достиг очередного исторического минимума. К концу 2016 года казахстанцы купили наличных долларов на 358 млн больше, чем продали — это в три раза меньше, чем в декабре 2015 года.