Москва, 1 февраля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, в России будет произведена индексация страховых пенсий на 5,4%, сообщает ИА REGNUM. Социальные выплаты вырастут на размер среднегодовой инфляции.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осенняя прогулка в Летнем саду, Санкт-Петербург

Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4% многие социальные выплаты — пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан.

В результате увеличения с 1 февраля 2017 средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без учета фиксированной выплаты) увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастет в среднем на 400 рублей, пенсия по инвалидности — на 160 рублей, пенсия по случаю потери кормильца — на 315 рублей.

Напомним, что в феврале 2016 года пенсии были повышены лишь на 4%, а не 12,9%.

Вместе с тем 1 апреля пройдет вторая индексация пенсий. По словам главы Минтруда Максима Топилина, с ее учетом общая индексация за 2017 год составит 5,8%.