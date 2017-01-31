Москва, 31 января, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределении субсидии на развитие учреждений культуры в сельской местности, сообщается на сайте правительства РФ.

klimkin Деньги

Субсидии в размере 298,7 млн рублей выделены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.

Средства распределены между бюджетами 19 субъектов Федерации на реализацию мер по обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе по развитию сети учреждений культурно-досугового типа.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января 2017 года.