Москва, 31 января, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Судебные приставы пришли в офис, где располагается Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом 31 января на своей странице в соцсети Twitter сообщил основатель фонда Алексей Навальный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Сообщение о том, что в офис ФБК пришли полицейские, Навальный сопроводил восклицанием «О, класс». Пресс-секретарь основателя фонда Кира Ярмыш в своем твиттере также подтвердила визит стражей порядка.

По ее словам, правоохранители пришли для того, чтобы в принудительном порядке доставить Навального на судебное заседание в Киров, которое состоится 1 февраля. Далее Ярмыш сообщила, что речь идет о приставах, они ждут на кухне и выясняют у руководства, можно ли не везти Навального в управление, а проводить до аэропорта.

«Мы вернулись к нашей летучке, приставы ждут звонка от начальства и кротко ждут на кухне», — написала она.