Бишкек, 31 января, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Близ села Мерке в Джамбульской области Казахстана произошел железнодорожный инцидент с участием перевозившего уголь киргизского грузового поезда. Об этом сегодня, 31 января, сообщило радио «Азаттык» со ссылкой на МЧС Киргизии.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

По имеющимся данным, последние 6 вагонов киргизстанского состава сошли с рельсов. Всего к тепловозу были прицеплены 57 вагонов. В тепловозе было четверо граждан Киргизской Республики, ни один из них в результате этого чрезвычайного происшествия не пострадал.

«На данный момент представители «Кыргыз темир жолу» (госпредприятия «Киргизские железные дороги» — прим. ИА REGNUM ) выясняют все обстоятельства дела с казахскими коллегами», — уточнило ИА «Zanoza.kg».

ИА REGNUM напоминает, что ранее аналогичный инцидент происходил в Алма-Атинской области Казахстана 7 ноября 2016 года. Тогда с рельсов сошли 9 вагонов казахстанского грузового поезда, перевозившего пиломатериалы. Пострадавших в ходе той железнодорожной аварии также не было.