Вашингтон, 31 января, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Организация «Бойскаутов Америки» готова пополнять свои ряды за счёт трансгендеров. Об этом сообщил исполнительный директор структуры Майкала Сербоу, пишет газета The Washington Post.

Thedailybeast.com Бойскаут с флагом ЛГБТ сообщества

По словам Сербоу, в документах при поступлении в организацию пол бойскаутов будет определяться не на основании свидетельства о рождении, а со слов родителей. Он объяснил, что рамки определения половой принадлежности расширены в связи с изменением отношения к вопросу гендерной идентичности со стороны общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что в Калифорнии заключённому сделают оплачиваемую за счёт налогоплательщиков операцию по смене пола. Пожизненно осуждённому за убийство 57-летнему Шайло Куину сделают операцию — он станет женщиной.