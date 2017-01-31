Москва, 31 января, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ обеспечивать транспортную безопасность и оснащение соответствующими техническими средствами транспортного перехода через Керченский пролив будет Управление ведомственной охраны Минтранса России, сообщается на сайте правительства РФ.

Rosavtodor.ru Керченский мост

Кроме того, Управление ведомственной охраны Минтранса РФ будет отвечать за безопасность автодорожного и железнодорожного подходов к Керченскому мосту со стороны Республики Крым и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края.

ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» обладает значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, квалифицированным персоналом.

Принятое решение позволит комплексно обеспечить транспортную безопасность транспортного перехода через Керченский пролив.

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