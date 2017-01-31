Санкт-Петербург, 31 января, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Торопиться с передачей Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви не следует. Об этом сегодня, 31 января, перед заседанием правительства Санкт-Петербурга заявил журналистам глава городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Константин Сухенко (слева)

«Я считаю, что особенно торопиться (с передачей собора) не надо, учитывая, что это судьбы людей. Это одна из крупнейших культурных организаций города. Но это мое мнение, решение принимает правительство», — подчеркнул Константин Сухенко.

В судьбе сотрудников Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», которые останутся без работы после передачи собора РПЦ, пока ясности нет. По словам Сухенко, свободных 150 вакансий в городских музеях на сегодняшний день нет.

«Надеюсь, что этот год еще поработают в соответствии с принятым бюджетом, в соответствии с программами музея. Мы постараемся максимально сохранить музейную деятельность», — добавил чиновник.

Как известно, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский обратился к главе РПЦ, патриарху Кириллу с просьбой временно отозвать просьбу о передаче Исаакиевского собора.

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Напомним, власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Храм должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.

Руководство РПЦ гарантировало властям Петербурга продолжение профессиональной музейной деятельности в Исаакиевском соборе и доступность храма для посещения всеми желающими. Однако оппоненты передачи собора в руки РПЦ начали кампанию по противодействию передаче Исаакия РПЦ. Они заявляют, что это решение приведет к утрате музейных фондов, потере источника финансирования для реставрации самого собора и других храмов и неоправданным расходам городского бюджета на содержание собора, который перестанет приносить доход в качестве музея.