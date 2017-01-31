Краснодар, 31 января, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за неделю зарегистрировано 116 случаев заболевания гриппом. Третья часть пациентов, которым врачи поставили такой диагноз, — 38 человек — проживает в Краснодаре. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, все заболевшие не привиты против этой инфекции.

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В целом же по краю заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Так. В период с 23 по 29 января ни в одной возрастной группе и по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов не зарегистрировано.

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Пик заболеваемости гриппом Кубань уже прошла

С признаками острой респираторной вирусной инфекции в медицинские учреждения Кубани за прошлую неделю обратились более 3,5 тыс. человек. Для сравнения: неделей ранее таковых было свыше 4,5 тыс. человек. Из числа заболевших 43% составили дети до 14 лет. Заболеваемость среди совокупного населения в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 21%.

По данным вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов доминируют вирусы гриппа А.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в Краснодарском крае гриппом заболели почти 1 тыс. человек. Так, в начале января было зарегистрировано 362 случая заболевания гриппом, 200 из которых среди жителей Краснодара.