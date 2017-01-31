Москва, 31 января, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Brent, похоже, «нащупала» свой предел роста. Вот уже три недели нефть не может уйти выше отметки 57,00 долл./баррель, и это при том, что страны ОПЕК+ стараются выполнить свои договоренности. По-видимому, дальше нефть не сможет пойти без каких-то новых серьезных драйверов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако пока на рынке из новостей только негативные. Во-первых, недавние данные CFTC по фьючерсным позициям показали резкий скачок чистого числа длинных позиций на 6,1%. После такого резкого роста неизбежны коррекции с падением актива.

Во-вторых, число действующих буровых установок продолжает расти. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе оно увеличилось на 15 до 566, добравшись до рекорда с ноября 2015 года», — пояснила Афанасьева.

«До последнего момента рынок больше внимания уделял именно ОПЕК и ее готовности выполнять условия договоренностей. Однако сейчас постепенно эйфория проходит, так что не исключено дальнейшее падение Brent с ближайшей целью на отметке 54,30 долл./баррель», — предполагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 31 января, мировые цены на нефть продолжают снижаться из-за того, что трейдеры отыгрывают данные статистики от Минэнерго США о росте добычи «черного золота» в стране, которое может компенсировать усилия стран ОПЕК и других государств по сокращению его производства. Так, стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,52% — до $55,41 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,90% — до $52,69.