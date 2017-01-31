Москва, 31 января, 2017, 08:23 — ИА Регнум.



Gazprom.ru Нефтяная платформа

Торги по нефти 30 января завершились на уровне $55,13. Покупатели изо всех сил защищают зону поддержки $54,62—54,84. Они понимают, что её потеря приведет к снижению цен до $54,00/10, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена находится под давлением из-за еженедельного увеличения числа нефтяных буровых установок в США.

Сегодня, 31 января, нефть сорта Brent стоит $55,21 (+0,15%). Для покупателей хорошим знаком станет рост котировок выше $55,50. Цене не так много нужно пройти, чтобы потом покупатели смогли её закрепить выше уровня $55,67.

Ключевым событием для нефтяного рынка является отчет Американского института нефти по запасам сырой нефти в Штатах. Именно он может отправить цену к $54 при увеличении запасов нефти. Если к выходу данных доллар США подешевеет на рынке Форекс, отчет будет проигнорирован трейдерами. В этом случае потенциал к росту котировок сохранится вплоть до открытия Европейской сессии в среду.