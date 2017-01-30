София, 31 января, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Эффективность от санкций, введенных против России, стоит под большим вопросом, а вот потери для стран принявших антироссийские ограничительные меры очевидны. Поэтому новая администрация Белого дома может поменять свою политику в отношении России и пойти на сближение. В этом случае Евросоюз останется заложником санкционной войны. С таким заявление в интервью EurActiv выступил новый президент Болгарии Румен Радев, которого иностранные СМИ уже окрестили «пророссийским».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Болгарский лидер отметил, что выбор его страны в пользу НАТО и Евросоюза не должен ставиться под сомнение. Однако антироссийские санкции Запада бесполезны, и ЕС может остаться заложником собственной политику, считает Радаев.

Он также объяснил, что должно подтолкнуть ЕС к объединению. По мнению политика, именно существование в мире нескольких геополитических центров может стать для Европейского союза таким стимулом, так как только объединенный ЕС сможет вести диалог с другими международными игроками на равных.

Помимо этого, Румен Радаев пообещал наладить отношений Болгарии с Россией, США и Китаем на взаимовыгодных условиях.

Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что во время телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стороны не поднимали вопрос антироссийских санкций. Однако США не исключают, что взаимодействие по Сирии может стать первым шагом на пути к снятию санкций с РФ.