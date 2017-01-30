Багдад, 30 января, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Парламент Ирака проголосовал за ответные меры на изменения в иммиграционной политике США, временно запретивших въезд в страну для граждан Ирака и еще шести мусульманских стран, сообщает телеканал Al Sumaria.

Christopher Sessums Запрет въезда

Депутаты иракского парламента проголосовали за соблюдение принципа взаимности и за принятие ответных шагов. Кроме того, иракский парламент призвал ООН и Лигу арабских государств соответствующим образом отреагировать на действия Вашингтона.

Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон на 90 дней запрещает въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Новый миграционный закон также запрещает и прием беженцев из Сирии на территории США на неопределенный срок.