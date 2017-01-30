Душанбе, 30 января, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Международный аэропорт Душанбе начал продавать авиабилеты на маршрут «Душанбе — Ташкент», сообщает сегодня, 30 января, ИА «Авеста».

Ian Schofield Самолет в облаках

По данным источника издания в ОАО «Международный аэропорт Душанбе», первый полет запланирован на 10 февраля 2017 года. Рейсы в узбекскую столицу по пятницам будет выполнять таджикская авиакомпания «Сомон Эйр».

Напомним, что авиасообщение между столицами соседствующих среднеазиатских государств было прекращено еще в 1992 году с началом гражданской войны в Таджикистане. Из-за достаточно сложных двусторонних отношений с тех пор оно восстановлено так и не было. Однако 30 ноября 2016 года встретились делегации таджикских и узбекских транспортных ведомств и обсудили вопросы связанные с запуском прямого авиарейса.

Действующий тогда глава Минтранса Таджикистана Шерали Ганджалзода уведомлял о том, что все необходимые подготовительные работы планируется завершить к началу 2017 года, первые полеты ожидались уже в январе.

По договоренности сторон, совершать полеты кроме «Сомон Эйр» будет узбекская национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии».

Отметим, что ее руководитель Валерий Тян 28 января заявлял о «практической готовности стартовать», комментируя скорое возобновление прямого воздушного сообщения между Душанбе и Ташкентом.