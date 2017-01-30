Тбилиси, 30 января, 2017, 16:11 — ИА Регнум. С приходом к власти в США Дональда Трампа ситуация в мире начала меняться, считает грузинский эксперт Гия Хухашвили, который заявил об этом в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»).

Флаг Грузии

«Если взглянуть на ситуацию в целом, факт, что мир меняется. Либерально-глобалистские проекты выявили свои слабости. Трамп нашел путь к рядовым американцам и победил в неравной борьбе с элитами. Короче говоря, по исторической закономерности началось изменение мира», — констатирует Гия Хухашвили.

Он предполагает, что мир ожидает большое противостояние, так как в руках элит сконцентрированы большие финансы, политические ресурсы и СМИ, и не исключает, что процесс распада, который охватит мир, может оказаться очень опасным и для мира в целом, и для Грузии, в частности.

«Это драматичная борьба, которая может оказаться очень опасной для мира, так как, когда колосс падает, многие могут оказаться под его обломками. Если мы рассмотрим все это через призму Грузии, этот год будет для нас годом больших изменений … Нашему правительству предстоит серьезно поработать, чтобы мы не оказались в центре этой мировой круговерти», — предупредил эксперт.