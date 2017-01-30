Париж, 30 января, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Авиакомпания Air France из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете гражданам ряда стран на въезд в США отказала в перевозке 21 пассажиру, сообщает пресс-служба компании.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Уведомление о вступлении в силу новых ограничений на въезд на территорию США авиаперевозчик получил от правительства страны 28 января 2017 года. «Как и все авиакомпании, Air France вынуждена соблюдать требования относительно въезда на территорию стран, которые она обслуживает», — уточнили в авиакомпании.

Таким образом, улететь в США рейсами Air France не смог 21 пассажир. В авиакомпании заверили, что все пассажиры, которые не смогли улететь, получат поддержку, а те, кого могут коснуться ограничения, будут заблаговременно оповещены.

«Незамедлительно были созданы механизмы для заблаговременного оповещения пассажиров, которых касается запрет, и содействия тем, кто хочет вернуться в начальный пункт своей поездки. Ни один из них не был оставлен без помощи», — говорится в сообщении Air France. Национальность пассажиров, которым отказано в перевозке, не уточняется.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 120 дней заморожен прием беженцев из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прием сирийских мигрантов прекращен полностью.

Кроме того, от поездки в США должны отказаться граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.