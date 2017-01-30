Астана, 30 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Специальное заявление сделает 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Alexanderps Нурсултан Назарбаев

«Сегодня в 21:00 [время местное] в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление Главы государства», — сообщили в пресс-службе президента РК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Казахстане вынесен на всенародное обсуждение проект изменений, которые предлагается внести в действующую конституцию. Изменения коснутся перераспределения полномочий между ветвями власти в Казахстане.

Согласно этим изменениям, полномочия президента должны быть уменьшены, при этом возрастут полномочия парламента. Повысится ответственность правительства страны в регулировании социально-экономических процессов.