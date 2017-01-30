Берлин, 30 января, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Газета Bild сравнила две официальные фотографии Белого дома. Одна из них была сделана во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, а вторая — с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Телефонный разговор

По мнению журналистов, Трамп интересуется «самой влиятельной женщиной мира» меньше, чем российским лидером. На фотографии момента разговора с Путиным рядом с Трампом стоят вице-президент Майк Пенс, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Брэннон и советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Причем они внимательно следят за происходящим.

Bild.de Трамп беседует с Путиным

На фотографии, где Трамп разговаривает с Меркель видно, что рядом с ним почти никого нет из его команды — только Прибус, Брэннон Флинн, причем они были заняты какими-то другими делами.

Bild.de Трамп беседует с Меркель

«Иногда фотографии рассказывают куда больше, чем слова», — заключил журналист Симон Шютц. Он напомнил, что с Путиным президент США говорил час, а с Меркель — 45 минут.