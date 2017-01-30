Москва, 30 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ запускается эксперимент по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Эксперимент является добровольным, сообщается на сайте правительства РФ.

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Эксперимент проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов».

Также утверждено общее положение о проведении эксперимента, определены его цели, даты проведения, участники, формат маркировки лекарственных препаратов, ответственные за его проведение федеральные органы исполнительной власти.