Ростов-на-Дону, 30 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону служители Фемиды вынесут приговор членам банды, воровавшим судовое дизельное топливо в ростовском порту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России 30 января, организовал преступную группировку 41-летний бизнесмен. К совершению преступлений он привлек двух подельников.

Rostovport.ru Ростовский порт

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступники были взяты с поличным в декабре 2015 года во время слива дизтоплива с одного теплохода на другой. Злоумышленники успели украсть 47 тонн топлива.

В рамках расследования уголовного дела вскрылись и другие факты. В частности, выяснилось, что бандиты покупали горючее у членов экипажей судов, следующих по реке Дон в акватории порта. Затем топливо перепродавалось. Так, члены ОПГ пытались сбыть свыше 100 тонн судового топлива за 2,5 млн рублей.

А в марте прошлого года организатор банды обманным путём хотел подкупить капитана одного из судов, в отношении которого было заведено уголовное дело. Главаря банды также задержали с поличным.

«Дизельные пираты» обвиняются в мошенничестве и незаконном предпринимательстве.