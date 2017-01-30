Саратов, 30 января, 2017, 14:01 — ИА Регнум. С 2017-го по 2025 год в Саратовской области по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги» будет израсходовано 18 млрд рублей: ежегодно 1 млрд будет выделять федеральный бюджет и 1 млрд — региональная казна, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минтранса региона.

Christopher Sessums Дорога

«Никогда такого не было. У нас будет свой областной дорожный фонд. Почти 500 млн рублей будет заложено в дорожном фонде. Каждый руководитель муниципального образования будет решать, куда приоритетно направить эти деньги», — заявил губернатор Валерий Радаев.

«Мы очень рады, тому, что Саратовский регион стал участником программы «Безопасные и качественные дороги». А это каждый год по 2 млрд рублей!», — выступил с комментарием гендиректор АО «Автогрейд», он же член общественного совета при Минтранспорта области Владимир Илюшкин, напомнивший, что в 2016 году его предприятие выиграло несколько аукционов на общую сумму 170 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Саратов впервые вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в числе 15 регионов РФ, на эти цели из федерального бюджета выделен почти 1 млрд рублей. Проводимые работы затронут не только саратовские магистрали, но и дорожную сеть в радиусе 50 км от областного центра.

В Саратовской области 2017 году объем средств на дорожную деятельность составит 8,1 млрд рублей, из которых 6,9 млрд — средства регионального бюджета и 1,2 млрд — из федеральной казны (прогнозируется). Объем муниципальных дорожных фондов составит 500 млн рублей. На федеральные дороги региона будет направлено 2,7 млрд. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Плешаков.

Он отметил, что область вошла в число первых регионов, в которых в рамках приоритетного направления развития РФ «Безопасные и качественные дороги» планируется реализация проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении Саратовской городской агломерации включающей город Энгельс. В рамках этой программы в 2017 году будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние 87 участков дорог и улиц протяженностью 143 км, ликвидировано 60 «очагов аварийности.

Проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан до 2025 года, и ежегодно, из средств федерального бюджета будет оказываться финансовая поддержка в размере 1 млрд рублей.

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