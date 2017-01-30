Каир, 30 января, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Лига арабских государств назвала «необоснованными» меры президента США Дональда Трампа по ограничению въезда в страну граждан ряда мусульманских стран и призвала к их пересмотру, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» вызвал обеспокоенность в Лиге арабских государств. По словам генерального секретаря организации Ахмеда Абу аль-Гайта, решения Трампа наносят удар по «по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом».

Если в последние несколько десятилетий в мире шли «позитивные процессы», то действия Трампа им противоречат. Решение о приостановке приема беженцев из Сирии и еще шести мусульманских стран не оправданно и его нужно пересмотреть, заявили в организации.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 120 дней заморожен прием беженцев из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прием сирийских мигрантов прекращен полностью.

Кроме того, от поездки в США должны отказаться граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.