Москва, 30 января, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Законопроект о борьбе с коррупцией среди казаков президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Илья Репин. Запорожцы (фрагмент) 1891

Предлагается установить условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы, будут вправе замещать должности, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные в целях борьбы с коррупцией.

В частности, устанавливается, что член казачьего общества, замещающий такую должность, не вправе получать в казачьем обществе заработную плату и иные выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности.

Кроме того, член казачьего общества, замещающий такую должность, не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества, если это повлечет за собой конфликт интересов.

Одновременно на атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, устанавливаемом президентом РФ. Непредставление таких сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений будет являться правонарушением, влекущим досрочное прекращение его полномочий.

Кроме того, законопроектом предусмотрен ряд иных изменений, направленных на уточнение порядка избрания на должность атамана войскового казачьего общества лица, замещающего должность, на которую распространяются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия коррупции.