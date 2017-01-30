Душанбе, 30 января, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В результате схода снежных лавин 28 и 29 января в Таджикистане погибли 7 человек. Об этом сегодня, 30 января, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

Bndestem.nl Сход лавины

На автотрассе «Душанбе — Ходжент» из-за схода около 40 лавин были заблокированы 200 автомобилей. В результате спасательных работ удалось эвакуировать около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых машин. Сейчас дорога перекрыта, проводится ликвидация последствий. Для расчистки дороги подключены 6 единиц специальной техники, на месте схода лавин выставлены посты ГАИ.

В КЧС отметили, что напряженной остается обстановка на трассе «Душанбе — Хорог — Мургаб». Из-за схода лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) она перекрыта. Штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации работают круглосуточно.

«Опасность схода снежных лавин сохранится еще на протяжении 3 — 4 дней. Просим граждан в эти дни не рисковать своими жизнями и здоровьем», — подчеркнули в специальном ведомстве.

Напомним, в связи с выпавшими осадками, спасатели предупреждали об опасности схода снежных лавин в западных районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах «Душанбе — Хорог», «Душанбе — Ходжент», «Душанбе — Джиргиталь», «Хорог — Мургаб», «Хорог — Ишкашим». Населению было рекомендовано воздержаться от поездок через уязвимые участки, а также от сбора дров и охоты.