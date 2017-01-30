Вашингтон, 30 января, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Сторонники президента США Дональда Трампа призвали его противников успокоиться и дать шанс новому главе государства, сообщает Reuters.

Truepundit.com Сторонники Дональда Трампа

В Сент-Луисе, штат Миссури, местная жительница 72-летняя Джо Энн Тиэкен назвала дискуссии вокруг президента через чур подогретой. «Просто дайте ему шанс», — отметила Тиэкен.

В свою очередь, пенсионерка из штата Алабама Луиза Ингрэм, подчеркнула, что она не против запрета Трампа на въезд мигрантов. «Я не против иммигрантов, но я хочу быть уверена, что нашей стране ничего не угрожает», — заявила Ингрэм.

Напомним, 27 января Дональд Трамп подписал распоряжение, вводящее 90-дневный запрет на поездки в США граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Кроме того, на 120 дней в страну запрещен доступ беженцев.

Реакцией на данный указ стали демонстрации протеста среди противников политики президента, которые в основном сосредоточены в городах близ побережья. Его сторонники, способствовавшие победе на выборах, являются в основном представителями среднего класса Юга и Среднего Запада США.