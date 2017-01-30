Москва, 30 января, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В 2016 году в два раза выросла доля застройщиков жилья, вошедших в стадию банкротства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).

Маковский. Крах банка

Согласно данным агентства, на стадии банкротства находятся 149 застройщиков из 5,5 тыс., продающих жилье в рамках 214-ФЗ «О долевом строительстве». Доля выросла до 1,8% с примерно 1% годом ранее.

На балансе этих 149 застройщиков находится 4,5 млн кв. м незавершенного жилья. Число банкротящихся подрядных организаций на фоне начавшегося кризиса неплатежей выросло на 17%.

Больше всего компаний-банкротов находится в Москве — 11. Еще по девять компаний в Московской и Тюменской областях, в Башкирии и Новосибирской области — по восемь.

Причиной большинства банкротств стали падение платежеспособного спроса населения и невозможность привлечь кредитные средства. Кроме того, на рынок, по мнению аналитиков, повлияло проходящее реформирование 214-ФЗ, направленное на создание дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.

Также одной из ключевых проблем застройщиков стало перераспределение спроса в сторону объектов в более высокой стадии готовности.