«Нефть удерживают»
Москва, 30 января, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 28 января откатили от локального максимума после новостей о том, что США начинают в этом месяце продажу нефти из резервов. Инвесторы стали понимать, что страны-производители нефти постараются на «полную катушку» использовать ограничения по добыче сырой нефти ОПЕК, руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.
«Данные от Baker Hughes отразили рост числа работающих буровых установок в США. Потенциально это означает рост объемов добычи и, соответственно, отсрочку в достижении баланса спроса и предложения на мировом рынке. Хотя риторика стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи в формате ОПЕК+, в целом, остается позитивной. Таким образом, можно полагать, что Brent будет удерживаться в пределах диапазона 53,70 — 57,25», — полагает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 января, цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. По состоянию на 07:42 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,57% — до $55,38 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,47% — до $52,92.