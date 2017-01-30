Москва, 30 января, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 28 января откатили от локального максимума после новостей о том, что США начинают в этом месяце продажу нефти из резервов. Инвесторы стали понимать, что страны-производители нефти постараются на «полную катушку» использовать ограничения по добыче сырой нефти ОПЕК, руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Данные от Baker Hughes отразили рост числа работающих буровых установок в США. Потенциально это означает рост объемов добычи и, соответственно, отсрочку в достижении баланса спроса и предложения на мировом рынке. Хотя риторика стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи в формате ОПЕК+, в целом, остается позитивной. Таким образом, можно полагать, что Brent будет удерживаться в пределах диапазона 53,70 — 57,25», — полагает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 января, цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. По состоянию на 07:42 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,57% — до $55,38 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,47% — до $52,92.