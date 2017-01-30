Вашингтон, 30 января, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Включение главного советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона в состав Совета национальной безопасности имеет большое влияние на процесс принятия решений, заявили в Белом доме. Об этом сообщает Associated Press.

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Бэннон служил на ВМФ прежде чем поступил в Гарвардскую школу бизнеса. Работал в Goldman Sachs. «Он бывший офицер ВМФ. Он разбирается в вопросах геополитики значительно лучше остальных», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Не все разделяют оптимизм по поводу включения Бэннона в Совет национальной безопасности. Так, сенатор Джон Маккейн охарактеризовал его назначение как «радикальный отход от всех прежних Советов по национальной безопасности за всю историю США».

Маккеин добавил, что включение Бэннона в Совет означает ослабление роли председателя Объединенного комитета начальника штабов.

Напомним, Стив Бэннон является представителем крайне правого фланга республиканской партии, его критикуют за антиисламские, сексистские взгляды. Так, во время предвыборной компании советник кандидата на должность президента в 2000 году от Республиканской партии Джона Кейсика Джон Уивер назвал Бэннона «Расистом, крайне правого фашистского толка».