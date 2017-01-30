Ростов-на-Дону, 30 января, 2017, 08:35 — ИА Регнум.



Donland.ru Татьянин день

«Святой» вопрос

В парке Чуковского, расположенном в Ростове-на-Дону, строить православный храм не будут. «Непрофильные объекты в зоне парков строиться не будут», — сказал донской губернатор Василий Голубев в ходе интерактивного приема граждан.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2016 года ростовчане создали петицию с просьбой не строить церковь в зоне отдыха горожан. Обращение к представителям Русской православной церкви и региональному правительству собрало более 1 тыс. подписей. В основном противниками строительства религиозного объекта выступили жители Октябрьского района, для которых парк имени Корнея Чуковского — это единственное место отдыха. Также горожане беспокоились за судьбу зеленых насаждений, которые могли вырубить в связи с постройкой храма.

Ранее по теме: «Не хотим храм!»: Ростовчане воюют за парк Чуковского

Курортникам на заметку

Провести бабье лето в Адлере сможет почти любой желающий отпускник, а время пути из донской столицы в Кисловодск заметно сократится. Так, с сентября на черноморское побережье из Ростова-на-Дону будет запущен двухэтажный поезд. А уже в мае в город-курорт Ставрополья будет ходить «Ласточка». До Кисловодска теперь можно будет добраться на час быстрее, чем сегодня.

Стоит отметить, что наз станции «Ростов-Главный» делают остановку двухэтажные составы, следующие в Адлер. Это поезда из Санкт-Петербурга и Москвы.

Что касается ставропольского города-курорта, то сейчас в Кисловодск следуют электрички. Но они уже нуждаются в модернизации. «Ласточки» планируется запустить в дневное время.

Ростовскую область окольцуют

Федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система» (ФСК ЕЭС) создает в Ростовской области энергокольцо, которое повысит стабильность электроснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий Каменского района. Как информируют энергетики, уже построена линия электропередачи 220 кВ «Шахты — Донецкая».

Провода защищают от вибраций, механических повреждений и обледенения с помощью установки спиральных протекторов, оборудования плавки гололеда. Также смонтирован оптический грозотрос.

Здесь Татьяны правят бал

По традиции в Татьянин день в Новочеркасске состоялся губернаторский студенческий бал. Он собрал в Южно-Российском государственном политехническом университете более 600 лучших учащихся вузов Дона. Они готовились к этому дню не один месяц: изучали различные па, шили наряды. 88 пар исполнили полонез, классический венский вальс и задорную кадриль.

«Изюминкой» 2017 года стал телемост с Московским университетом управления. К студентам Ростовской области с теплыми пожеланиями обратились столичные товарищи. Молодые люди, которых разделяет тысяча километров, дружно исполнили песню «Мы желаем счастья вам».

Яркий свет любви

В Ростове-на-Дону зажёгся яркий свет любви. Всех романтиков ждут на улице Семашко между улицами Социалистической и Серафимовича, где засиял фонарь для влюбленных. Как считают разработчики, теперь признаться в любви можно под звуки романтических мелодий. Для этого нужно установить на смартфоне приложение «Light of Fantasy». После соединения с фонарем любви мелодию, которая должна зазвучать в самый нужный момент, можно выбрать из списка. Пользователям предложено около 70 произведений.