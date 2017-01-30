Москва, 30 января, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 января завершились в красной зоне. Цена на нефть сорта Brent снизилась на 2,3%, до $55,40. Трейдеры распродавали фьючерсы в ожидании публикации данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная скважина

По итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 19 штук, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 15 ед., до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на 3 ед., до 145 штук. В Канаде число нефтяных буровых установок выросло на 7 ед., до 200 штук.

Сегодня, 30 января, нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $55,24 (-0,29%). Трейдеры обеспокоены ростом буровых установок в США. Отскок от уровня $56,53 хранит в себе медвежьи настроения. Если на торгах в Европе на нефть усилится давление, котировки снизятся к уровню $54,11. Если быки потеряют контроль над уровнем $54,11, цена снизится до $52,80. Чтобы ситуация для покупателей изменилась в лучшую сторону, цене сегодня необходимо закрыться около $56,30.