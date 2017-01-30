Москва, 30 января, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 27 января открылись снижением по доллару и евро. Российская валюта корректировалась после ослабления на новостях о том, что ЦБ в интересах Минфина РФ с февраля начнет проводить операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Нисходящая коррекция курса доллара вызвана переоценкой действий Минфина участниками рынка, поскольку объём покупок валюты будет недостаточным для зарождения устойчивого восходящего тренда в паре доллар/рубль.

После публикации блока американской макростатистики укрепление рубля возобновилось с новой силой. Предварительный расчет ВВП США за IV квартал показал рост индекса на 1,9% кв/кв при прогнозе +2,2%. Предыдущее значение индекса ВВП показало повышение на 3,5%. Заказы на товары длительного пользования оказались ниже ожиданий.

На фоне общего ослабления доллара США курс доллар/рубль снизился с максимума 60,62 руб. до 59,56 руб., евро/рубль — с 64,89 руб. до 63,75 руб. Сильно укрепиться рублю не позволили нефтяные котировки. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,3%, до $55,40.

Сегодня, 30 января, нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $55,34. В Азии цена остаётся под давлением после выхода в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

Последние два торговых дня рубль с нефтью имеет положительную корреляцию. Тема отмены санкций против России вышла на первый план, поэтому национальная валюта игнорирует снижение нефтяных котировок.

Конгрессмен Д. Рорабакер считает, что новые власти США отменят санкции против РФ и выстроят с Москвой принципиально новые, конструктивные отношения. Об этом он заявил в опубликованном 28 января интервью изданию The Washington Examiner.

28 января президент России Владимир Путин провёл первую телефонную беседу с Дональдом Трампом. На сайте президента России говорится, что беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Президенты договорились объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и продемонстрировали желание развивать отношения между странами. В администрации президента США считают, что данные переговоры стали важным началом улучшения отношений между государствами.

На этой неделе у трейдеров в центре внимание находятся: заседании комитета Открытого рынка ФРС США, декабрьский обзор состояния американского рынка труда, заседание ЦБ РФ и первая статистика по операциям Минфина РФ.

Из-за дешевеющей нефти в первой половине дня ожидается повышение курса доллара до 60,15 руб., закрытие торговой сессии — около уровня 59,90 руб. По евро внутридневая цель 64,40 руб., закрытие — на уровне 64,10 руб.