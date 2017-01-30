Сочи, Краснодарский край, 30 января, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Обильный снегопад, который обрушился на Сочи 29 января, и нависший над Олимпийской столицей туман внес коррективы в работу международного аэропорта, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине дня воскресенья аэровокзал закрыли на прием и вылет самолетов. Так, воздушная гавань Сочи не приняла три рейса. На запасной аэродром в Минеральные Воды были два самолеты из Москвы и один Новосибирска. Во второй половине дня работа туман расселся, аэропорт Сочи заработал в штатном режиме.

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После залпового снегопада коммунальные службы Сочи ждёт разбор полётов

По информации пресс-службы мэрии Сочи, на системы жизнеобеспечения города снегопад не повлиял. Внеплановых перебоев с водо-, газо и электроснабжением зафиксировано не было. Между тем, из-за снегопада утром 29 января на линию не вышли несколько маршрутов общественного транспорта, курсирующие в высокогорные районы Большого Сочи. К 11.00 их работа была полностью восстановлена.

С раннего утра на расчистку улиц Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского районов местными администрациями было направлено 16 единиц снегоуборочной. Дополнительно в расчистке дорог краевого и федерального значения от поселка Магри до Красной Поляны участвовали 102 единицы снегоуборочной техники.

Как заверил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит, к обильным осадкам все городские службы были готовы заранее и сработали оперативно и качественно. Об ухудшающейся погоде сочинцев предупредили заранее. На ближайшие два дня синоптики также прогнозируют местами снег и мокрый снег. 30 и 31 января порывы ветра будут достигать 17 м/с. А температура воздуха сегодняшней ночью опускалась до — 12° мороза, завтра ночью столбик термометра упадет до отметки — 10 мороза. Населению и гостям курорта рекомендовано воздерживаться от выходов в горы.

Как сообщало ИА REGNUM, непродолжительный, но залповый снегопад, который выпал в Сочи 20 декабря прошлого года привел к коллапсу на дорогах курорта. На несколько часов было парализовано движение на Мамайском перевале. Оценкой несогласованных действий энергетиков, дорожников и коммунальщиков занялась прокуратура.